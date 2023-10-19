İSKİ Uyardı: İstanbul'da 5 İlçede ve Çok Sayıda Mahallede Su Kesintisi Yaşanacak! 19 Ekim Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler...

İstanbul'da yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından belirlenen bölgelerde yaşanır. Bu bölgelerin karşı karşıya kalacağı kesintilere önceden hazırlık yapmaları için İSKİ vatandaşları uyarır. Peki İstanbul'da İSKİ bugün hangi ilçeleri uyardı? 19 Ekim 2023 günü yaşanan su kesintileri saat kaça kadar devam edecek?

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

ARNAVUTKÖY:

Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak, Yavuz Selim mahallelerinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi 16.00'ya kadar devam edecek.

BAĞCILAR:

Demirkapı Mahallesinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 200 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanan arıza saat 12.00'ye kadar devam edecek.

FATİH:

Binbirdirek, Küçük Ayasofya mahallelerinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanan su kesintisi 12.00'ye kadar sürecek.

ŞİLE:

Meşrutiyet Mahallesinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanan su kesintisi 11.00'ne kadar devam edecek.

SULTANGAZİ:

Cebeci, Gazi, Zübeyde Hanım mahallelerinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı yenilemesi çalışması 14.30'a kadar devam edecek.