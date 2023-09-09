İskilip’te anız yangını korkuttu!

Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan anız yangını korkuttu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İskilip’te anız yangını korkuttu!
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Kuruçay önü Karakaya mevkiinde bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

İskilip’te anız yangını korkuttu! - Resim : 1

Vatandaşlar 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine İskilip Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İskilip’te anız yangını korkuttu! - Resim : 2

Kısa sürede yangına müdahale eden ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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