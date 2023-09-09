İskilip’te anız yangını korkuttu!
Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan anız yangını korkuttu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kuruçay önü Karakaya mevkiinde bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı.
Vatandaşlar 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine İskilip Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede yangına müdahale eden ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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