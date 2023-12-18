İŞKUR 107 Bin İşçi Alacak!

Temizlikçi, genel işçi ve garson pozisyonları için toplamda 107bin 698 kişiye istihdam sağlanacak.

Aralık Ayında 1 Milyonu Aşkın Kişiye İstihdam Sağlandı

İŞKUR dönem dönem paylaşmış olduğu resmi işe alım ilanlarını bir yenisini daha ekledi. İşsiz vatandaşlara destek olan ve bu alanda profesyonel bir istihdam sağlanmasına yardımcı olan kurum hem kamu hem de özel sektörde iş alan faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyor. 2023 yılının başından sonuna kadar 1 milyon 148 bin kişiye istihdam eden kurum aralık ayında bu sayıyı yükseltti. İŞKUR bünyesinde yeni alımlar gerçekleştirecek.

İşte Koşullar

Hiçbir yapacak olduğu yeni işçi alımı ile ilgili detayları paylaştı. Alınacak pozisyonlar için KPSS şartı gerekmeyecek. Her bir pozisyonun kendini özel olarak başvuru Şartları bulunacak. İŞKUR’un yapmış olduğu açıklamalarda tüm detaylar belli oldu.

Başvuru genel şartları:

· Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olunması

· Belirtilen pozisyonlardaki eğitim alanından ve eğitim seviyesinden mezun olunması

· Minimum 18 yaşında olunması

· Kamu haklarından mahrum bulunulmaması

· Vardiyalı çalışma düzenine uygun olunması

· İletişim becerilerinin yüksek olması

· Ekip çalışmasına uyum sağlanabilmesi

· İşin getirmiş olduğu görev ve sorumlulukların farkında olması

Bazı pozisyonlar için özel şartlarda belirlendi. Hasta kabul personeli alımı için özel şartlar:

· Hasta kabul danışmanlığı adına eğitim belgesine sahip olunması

· Taburculuk ve hasta kabul sürecine hakim olunması

· Herhangi bir acil durumda müdahale edebilecek bilgi ve deneyime sahip olunması

· Gerekli bilgisayar programlarının biliniyor olması

İŞKUR yayınlamış olduğu ilan için detayları açıkladı. Konuyla ilgili başvuru tarihleri ve işe alımla ilgili tarihler henüz belli olmadı. 2023 yılı için yüzbinlerce oğlum gerçekleştiren kurumun 2024 yılında da aynı şekilde alımlarına devam edeceği tahmin ediliyor. İnanın ilanlar vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Konuyla ilgili yeni duyurular İŞKUR’un web sitesi üzerinden paylaşılacak.