Isparta Gelendost Belediye Başkanı niçin tutuklandı?

Belediyelere yönelik bir soruşturma haberi de Isparta'dan geldi. Isparta’da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta Gelendost Belediye Başkanı niçin tutuklandı?
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Isparta Gelendost Belediyesi Bağımsız Başkanı Mustafa Özmen ve beraberindeki 5 kişinin daha haklarında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenilmesinin ardından Özmen’in özgeçmişi merak konusu oldu.

Isparta’da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Başkan Özmen ile birlikte 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Özmen’in gözaltına alınma sebebine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yalvaç Adliyesi’ne sevk edilen Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gelendost Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen’in tutuklanmasının ardından, belediye başkanlığı görevine vekaleten meclis üyesi Hakan Yılmaz'ın getirildiği duyuruldu.

İYİ PARTİ'DEN SEÇİLMİŞTİ

Mustafa Özmen, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Gelendost Belediye Başkanı seçilmiş, daha sonra partisinden istifa ederek bağımsız olarak görevine devam ediyordu.

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