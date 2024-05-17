Isparta'da 169 sözleşmeli er yemin etti

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde 169 sözleşmeli er yemin etti. Törenin sonunda askerler, bayrak ve dağcılık gösterisi düzenledi, bando eşliğinde tören geçişi yaptı.

Isparta'da 169 sözleşmeli er yemin etti
Editör: Haber Merkezi

Isparta'da 169 sözleşmeli er Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'ndeki eğitimlerini tamamladı. Ardından yemin töreni düzenlendi.

69. dönem sözleşmeli erler için yapılan yemin törenine Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık ile askerlerin aileleri katıldı.

Isparta'da 169 sözleşmeli er yemin etti - Resim : 1

Tuğgeneral Aşık, yemin eden personelin vazifeyi namus bilerek görevini icra edeceğini söyledi.

Piyade sözleşmeli er adayı Furkan Yaman da vatana hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi.

Törenin sonunda askerler, bayrak ve dağcılık gösterisi düzenledi, bando eşliğinde tören geçişi yaptı.

Bando eşliğinde tören geçişi de yapıldı.

Isparta'da 169 sözleşmeli er yemin etti - Resim : 2

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ısparta # yemin töreni
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