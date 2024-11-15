İsrail Konsolosluğu önünde ateş açıldı
Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde kimliği belirsiz bir kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla pompalı tüfekle havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eylemciyi etkisiz hale getirmek için geniş güvenlik önlemleri aldı.
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Teslim olmamakta direnen eylemci, uzun süre polisle karşı karşıya kaldı. Müdahale için özel harekat polislerinin devreye girmesiyle birlikte, uyarı ateşi açıldı. Bunun üzerine eylemci, silahını bırakarak teslim oldu ve gözaltına alınarak Beşiktaş Güvenlik Büro Amirliği'ne götürüldü.
ÖZEL HAREKAT MÜDAHALESİ
Olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri, çevrede detaylı araştırma yaptı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.