İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya mı düşecek? Bakan Karaismailoğlu açıkladı

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, 10 Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı’nda konuştu.

Japonya’daki Shinkansen demiryolunun bir benzerinin Ankara ile İstanbul arasında yapılacağını söyleyen Karaismailoğlu,

- Ankara-İstanbul'u 80 dakikaya düşürüyoruz. 80 dakika değerli arkadaşlar. Tamamen uçağı tarihe gömecek çok önemli bir yatırımdır. 350 kilometrelik konforu ülkemize yaşatacağız. Bu Osaka-Tokyo arasındaki Shinkansen’e benzer bir projedir.

SAATTE 350 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK

Bu hatta çalışacak hızlı trenlerin saatte 350 kilometre hıza ulaşacağı bilgisini paylaşan Karaismailoğlu, hattın Ankara-Beypazarı-Narlıhan-Akyazı üzerinden Adapazarı ve Kocaeli’ne oradan da İstanbul Söğütlüçeşme’ye kadar uzanacağını anlattı.

Karaismailoğlu bu yatırımla birlikte Türkiye’nin hızlı tren işletmeciliğinde dünyanın 8’inci ülkesi olacağını da ekledi.