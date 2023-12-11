İstanbul Barajları Doluyor! İşte İSKİ'nin Paylaştığı Son Veriler

İstanbul'da etkili olan yağışlar barajlara olumlu yansıdı. Son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,62 oldu.

İstanbul Barajları Doluyor! İşte İSKİ'nin Paylaştığı Son Veriler

İstanbul'da alarm veren barajların doluluk oranı artıyor. Son verilere göre doluluk yüzde 40'lara yaklaştı. Kurak günler geçiren İstanbul’da geçen hafta etkili olan sağanak yağış barajlardaki doluluk oranının artmasını sağladı.

İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Ne Kadar?

İSKİ’nin son verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 40 sınırına dayanarak 39,62 oldu 14 gün önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 25.47 olarak ölçülmüştü.

Yaşanan kuraklık nedeniyle büyük ölçüde su kaybeden Alibeyköy Barajı'nda bir zamanlar yüzde 10’lara kadar düşen doluluk oranı yüzde 50.89’a yükseldi. En fazla artış ise Elmalı Barajında oldu. Bir ay önce yaklaşık yüzde 20.92’ye gerileyen barajdaki doluluk oranı yüzde 88.38’e ulaştı.

Yetkililer yağışların önümüzdeki günlerde de süreceğini belirtti.

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