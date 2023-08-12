İstanbul Beşiktaş'ta bina çöktü! Korku dolu anlar yaşandı

Beşiktaş Kuruçeşme'de çöken bina herkesi korkuttu. Göçük altında kalanlar olduğu bildirildi.

İstanbul Beşiktaş'ta bina çöktü! Korku dolu anlar yaşandı

Beşiktaş Kuruçeşme’de 12 Ağustos 2023 tarihinde tadilat yapılan eski ahşap bir bina çöktü.

BEŞİKTAŞ'TA ÇÖKEN BİNA HERKESİ KORKUTTU!

İstanbul Beşiktaş'ta bina çöktü! Korku dolu anlar yaşandı - Resim : 1
Binanın içinde çalışan bir kişinin göçük altında kaldığı iddia edildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Binanın neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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