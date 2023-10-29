İstanbul Boğazı'nda 101 Pare Top Atışı Yapıldı

Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 101 pare top atışı yapıldı. İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla geçit töreni düzenlendi.

İstanbul Boğazı'nda 101 Pare Top Atışı Yapıldı

Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’da kutlamalar devam ediyor.

İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla geçit töreni düzenlendi.

Başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemi boğazdan geçti. Gemilere Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK de eşlik etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı da kutlama çerçevesinde 101 pare top atışı gerçekleştirdi.

# cumhuriyet
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