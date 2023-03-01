İstanbul Emniyeti teyakkuzda: Saat 22.00'ye kadar sürecek

İstanbul'un 39 ilçesinde, 2023 yılının 8'inci Yeditepe Huzur Denetimi gerçekleştirildi. Saat 20.00'dan itibaren eş zamanlı olarak yapılan denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri görev aldı.

Taksim Meydanı'nda oluşturulan denetim noktasında görev alan ekipler, şüphe üzerine durdurulan araçları didik didik ararken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Tarama (GBT) yaptı. Özel Harekat Polislerinin çevrede güvenliği aldığı denetimde 'Komançi' adlı narkotik köpeği araçlarda uyuşturucu madde aradı. Denetimlerin saat 22.00'ye kadar süreceği öğrenildi.