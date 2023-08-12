İstanbul genelinde trafik denetimi yapıldı! Yüzlerce polis denetime katıldı
İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sürücülere denetim uygulaması yaptı. 3406 motosiklet ve 350 aracın kontrol edildiği denetimlerde sürücülere 704 bin 432 lira ceza kesildi.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un pek çok noktasında trafik denetim uygulaması yaptı
Denetimler gece yarısından sonra 465 polisin katılımıyla 68 noktada yapıldı.
Uygulamalarda, 4 bin 846 kişinin GBT sorgusu yapıldı, aranan 1 şüpheli ile 5 yoklama kaçağı yakalanırken, 8 kişiye ise idari işlem uygulandı. Aramalarda 29 gram uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca geçirildi.
Toplamda 3406 motosiklet ve 350 aracın kontrol edildiği uygulamalarda gerekli araç teçhizatlarının bulunmaması sebebiyle sürücülere 704 bin 432 lira ceza kesildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi