İstanbul kavruldu: İşte megakentin en sıcak ilçesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu İstanbul'da dün 13 ilçede hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Megakentte en yüksek sıcaklık ise Şile'de ölçüldü.
İstanbul dün adeta sıcaktan kavruldu. Meteorolojik İstasyon sonuçlarına göre en yüksek sıcaklık 44.1 dereceyle Şile'de ölçüldü.
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre İstanbul'da dün en yüksek sıcaklık ölçümü; Eyüp'te 42.9, Çekmeköy'de 42.3, Sancaktepe 41.8, Pendik 41.6, Tuzla 41.4, Sarıyer 41.1, Arnavutköy 40.6, Fatih 40.5, Bakırkoy 40.5, Kartal 40.3, Ümraniye 40.3 ve Üsküdar 40.2 derece olarak gerçekleşti.