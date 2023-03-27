İstanbul Silivri'de trafik kazası: 6 kişi hayatını kaybetti
Silivri'de TEM Otoyolu Edirne istikametinde karşı şeride geçen bir tırın neden olduğu ve çok sayıda aracın karıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Silivri'de TEM Otoyolu Edirne istikametinde karşı şeride geçen bir tırın neden olduğu ve çok sayıda aracın karıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
- Bugün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu’nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkiinde sürüş hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen bir TIR, 2 hususi araca çarpmıştır. Meydana gelen kazada 6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılar hastanede tedavi altına alınmıştır. Kaza mahalline ivedilikle jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmiş olup, her iki istikamette trafik tek şeritten sağlanmaktadır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: DHA
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