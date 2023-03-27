İstanbul Silivri'de trafik kazası: 6 kişi hayatını kaybetti

Silivri'de TEM Otoyolu Edirne istikametinde karşı şeride geçen bir tırın neden olduğu ve çok sayıda aracın karıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: