İstanbul Valiliği, geri gönderme merkezindeki ölüm iddialarına ilişkin açıklama yaptı

İstanbul Valiliği, Çatalca İnceğiz Geri Gönderme Merkezi’nde yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Valiliği, Çatalca İnceğiz Geri Gönderme Merkezi’nde yaşanan ölüm olayıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Valilik açıklamasında, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialar üzerine bilgilendirme yapma gereği duyulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bahse konu haber ve paylaşımlarda adı geçen K.H. isimli yabancı, 08.08.2025 tarihinde intihar ederek hayatını kaybetmiştir. Olay akabinde güvenlik kamera kayıtları dahil, delillerin muhafazası için tüm önlemler alınmıştır. Konunun bütün yönleriyle araştırılması için adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”

Valilik, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

geri gönderme merkezi İstanbul Valiliği
