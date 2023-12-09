İstanbul Valisi Davut Gül'den "Evsizler" Uyarısı

İstanbul'da kış kendini hissettirmeye başladı. Kışın olumsuz etkilerinden en çok zarar görenler sokakta yaşayan evsizler. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Vali Gün, paylaşımında İstanbul'da hava sıcaklığının 5 derece olduğunu söyledi. Vali Gül paylaşımında evsiz vatandaşların 112'ye bildirilmesini istedi.

İstanbul Valisi Davut Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Ekiplerimiz sokaklarda yaşayan evsizleri uygun mekanlara naklediyor. Hemşehrilerimizden, gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini rica ediyoruz. Kimse aç ve açıkta kalmasın.