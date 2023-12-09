İstanbul Valisi Davut Gül'den "Evsizler" Uyarısı

İstanbul'da hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü. İstanbul Valisi Davut Gül, hava sıcaklığının düşmesi sebebiyle evsiz vatandaşların yetkililere bildirilmesini istedi.

İstanbul Valisi Davut Gül'den "Evsizler" Uyarısı
İstanbul Valisi Davut Gül'den "Evsizler" Uyarısı

İstanbul'da kış kendini hissettirmeye başladı. Kışın olumsuz etkilerinden en çok zarar görenler sokakta yaşayan evsizler. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Vali Gün, paylaşımında İstanbul'da hava sıcaklığının 5 derece olduğunu söyledi. Vali Gül paylaşımında evsiz vatandaşların 112'ye bildirilmesini istedi.

İstanbul Valisi Davut Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Ekiplerimiz sokaklarda yaşayan evsizleri uygun mekanlara naklediyor. Hemşehrilerimizden, gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini rica ediyoruz. Kimse aç ve açıkta kalmasın.
Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Hangi İlleri Uyardı? 9 Aralık 2023 Cumartesi Hava Durumu Açıkladı!Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Hangi İlleri Uyardı? 9 Aralık 2023 Cumartesi Hava Durumu Açıkladı!Hava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Davut Gül # İstanbul Valiliği # Evsizler
Çok Okunanlar
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? İSKİ Açıkladı!
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? İSKİ Açıkladı!
Bugün Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli'nin Kaydettiği Son Depremler...
Bugün Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli'nin Kaydettiği Son Depremler...
İstanbul'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? BEDAŞ Duyurdu!
İstanbul'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? BEDAŞ Duyurdu!
Aile Destek Ödemeleri Ne Zaman Hesaba Yatırılacak? Bakan Göktaş Tarihi Açıkladı!
Aile Destek Ödemeleri Ne Zaman Hesaba Yatırılacak? Bakan Göktaş Tarihi Açıkladı!
Türkiye'de Büyük Depremlerin Yaşanacağı Şehirler
Türkiye'de Büyük Depremlerin Yaşanacağı Şehirler
Öne Çıkanlar Erdoğan'ın gündeminde Yunanistan'a enerji vermek var, adaların silahlandırılması ve ABD üsleri yok! Erdoğan'ın gündeminde Yunanistan'a enerji vermek var, adaların silahlandırılması ve ABD üsleri yok! Tadı Güzel Ama Kokusu Bambaşka! Tadı Güzel Ama Kokusu Bambaşka!