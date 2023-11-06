İstanbul'da 3. Zonguldak Günleri Başlıyor

Madenci şehri Zonguldak'ın geleneksel tatları ve kültürel ürünleri İstanbul'da taşındı.

Zonguldak Dernekler Federasyonu tarafından tertip edilen 3. Zonguldak Atatürk Hava Limanı Tanıtım günleri İstanbul Bağcılar'da renkli bir tanıtım ile başladı.



Zonguldak Valiliği ve Zonguldak belediyeleri tarafından da desteklenen Zonguldak tanıtım günlerinde yöresel lezzetler vatandaşlara sunuldu.



Federasyon Başkanı Ziya Öncan, lansmanda vatandaşlara yöresel lezzetleri ikram etti.



Madenciler korosu türküleriyle vatandaşların kulaklarının pasını sildi…



Zonguldak yöresel lezzetlerinden beyaz baklavası, trit yemeği, keşkeği, Zonguldak çöreği Devrek simidi Devrek bastonu gibi bir çok yöresel tatlar ve ürünleri halka dağıtıldı.