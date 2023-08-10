İstanbul’da akıllara zarar bir yolculuk yapıldı! Görenler şok oldu

İstanbul İstinye’de tehlikeli yolculuk gündeme bomba gibi oturdu.

İstanbul’da akıllara zarar bir yolculuk yapıldı! Görenler şok oldu
Son Güncelleme:

İstanbul İstinye’de aracın kasasına oturan bir kişi ayaklarını sarkıtarak tehlikeli yolculuk yaparken aynı aracın ön koltuğunda oturan çocuğunda camdan sarktığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL'DA TEHLİKELİ YOLCULUK


Sarıyer, İstinye’de trafikte bir kişi kamyonetin kasasına oturan bir kişi ayaklarını sarkıtarak tehlikeli yolculuk yaparken aynı aracın ön koltuğunda camdan sarkan çocukta pes dedirtti. Yürekleri ağıza getiren tehlikeli yolculuk bir başka yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Aracın kasasında yolculuk yapan şahıs kameraya alındığını fark edince “çekme” şeklinde tepki gösterdi. Görüntülerde aracın plakası olmadığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# istanbul # istinye # yolculuk # Tehlikeli
Çok Okunanlar
1 İşte 750 bin gencin çözemediği o soru
2 Padişahların deprem kararı!
3 Burkina Faso'nun lideri kimdir?
4 İşte İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 25 film
5 Poğaça yaparken tüm aşçılar uyguluyor. Bayatlamasını ve kuru olmasını engelliyormuş!