İstanbul'da asayiş uygulaması! Araçlar arandı GBT kontrolleri yapıldı
İstanbul'da polis ekipleri, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinin birçok noktasında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri de gerçekleştirildi.
İstanbul'da genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamanın adresleri Esenyurt ve Bağcılar ilçeleri oldu.
İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polisler Esenyurt ve Bağcıların birçok noktasında çalışmalarını gerçekleştirdi.
Uygulama noktalarında durdurulan araçlar, ekipler tarafından detaylı şekilde arandı.
Sürücü ve yolcuların, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri de yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# istanbul # asayiş uygulaması # esenyurt # Bağcılar