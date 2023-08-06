İstanbul'da asayiş uygulaması! Araçlar arandı GBT kontrolleri yapıldı

İstanbul'da genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamanın adresleri Esenyurt ve Bağcılar ilçeleri oldu.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polisler Esenyurt ve Bağcıların birçok noktasında çalışmalarını gerçekleştirdi.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar, ekipler tarafından detaylı şekilde arandı.

Sürücü ve yolcuların, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri de yapıldı.