İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul'un barajlarında su kaldı mı? İSKİ duyurdu

Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul'un su sorununa dair soru işaretleri devam ediyor. Sıcak havalar sonrasında barajlardaki sular iyice çekilirken insanlar barajlardaki su doluluk oranını merak ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) baraj doluluk oranlarını açıkladı. İşte İstanbul'un barajlarında su oranları...

HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

İSKİ İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı %30,35 olduğunu duyurdu. Peki 28 Ağustos'ta hangi barajda ne kadar su var?

Alibey Barajı: %13,15

Büyükçekmece Barajı: %9,76

Darlık Barajı: %44,99

Elmalı Barajı: %19,82

Istrancalar Barajı: %18,93

Kazandere Barajı: %9,35

Ömerli Barajı: %63,4

Pabuçdere Barajı: %4,07

Sazlıdere Barajı: %14,82

Terkos Barajı: %16,48