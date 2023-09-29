İstanbul'da barajlar alarm veriyor, su oranı son on yılın en düşük seviyelerinde... 29 Eylül günü baraj doluluk oranları...

İstanbul'da barajların doluluk oranları her zaman insanlar tarafından merak edilmektedir. Şehirdeki hayatın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için baraj doluluk oranları hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle insanlar internette İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını aramaktadır. İSKİ baraj doluluk oranlarını her gün güncelleyerek duyurur. Peki, 29 Eylül 2023 günü İstanbul'daki barajların doluluk oranları % kaç oldu?

Küresel ısınmayla da beraber yağışların azalması ve aşırı tüketim nedeniyle barajlardaki su seviyesi insanları korkutmaya devam ediyor. Ancak Eylül ayının gelmesiyle yağış miktarı artabilir. Barajlardaki doluluk oranı son on yılın en düşük seviyelerinden birine düşmüş olsa da çok sayıda insan sonbahar ve kış aylarında barajların beklenen seviyelere çıkabileceğini düşünmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajların doluluk oranlarını açıkladı. İSKİ'ye göre barajların genel doluluk oranları %22,41'yi göstermektedir. Peki, 29 Eylül 2023 günü İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları kaç seviyeye düşmüştür?

29 EYLÜL 2023 İTİBARİYLE İSTANBUL'DA BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI