İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu? İşte 29 Ekim 2023 Günü Güncel Oranlar...

Baraj doluluk oranlarının sürekli olarak düşmesi çoğu İstanbulluda bir endişe yaratmaktadır. Barajlardaki su oranları yağış miktarı ve sıcaklıklarından etkilenerek değişmektedir. Bu etki genel olarak hava durumu ile yoğun bağlantılı olsa da su tüketimi de aynı oranda etkilidir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan veriler İstanbul’daki barajların su doluluk oranlarını belirler.

Bir süredir azalmaya devam eden baraj su seviyesinin ne zaman artacağı ise merak konusu. İşte İstanbul’da bulunan barajların su doluluk oranlarının miktarı…

29 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %19,13 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?

29 EKİM İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

ALİBEY BARAJI: % 20,48

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 3,97

DARLIK BARAJI: % 30,3

ELMALI BARAJI: % 14,98

ISTRANCALAR BARAJI: % 23,58

KAZANDERE BARAJI: % 6,87

ÖMERLİ BARAJI: % 41,06

PABUÇDERE BARAJI: % 3,45

SAZLIDERE BARAJI: % 4

TERKOS BARAJI: % 8,85