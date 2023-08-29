İstanbul'da barajların suyu her gün azalıyor! 29 Ağustos'ta baraj doluluk oranları ne durumda?

İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehri. Su tüketiminin de en fazla olduğu şehirlerden birisi... Su sorunu devam ederken İstanbul'da baraj doluluk oranları gittikçe azalıyor. Geçen yıl 29.08.2022'de %37,21 olan baraj oranı bu yıl 29 Ağustos'ta düşmüş durumda.

Peki İstanbul'da barajların doluluk oranları kaça düştü? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurdu.

İSTANBUL BARAJLARINDA NE KADAR SU VAR?

İstanbul'da barajların toplam doluluk oranı geçen yılın verilerine göre %7,43 azalmış durumda. Bu yıl 29 Ağustos gününde İstanbul'daki barajların doluluk oranları %29,78 olduğu açıklandı.

HANGİ BARAJDA NE KADAR SU VAR?

ALİBEY BARAJI: %12,64

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: %9,16

DARLIK BARAJI: %44,37

ELMALI BARAJI: %19,67

ISTRANCALAR BARAJI: %19,23

KAZANDERE BARAJI: %9,35

ÖMERLİ BARAJI: %62,62

PABUÇDERE BARAJI: %3,84

SAZLIDERE BARAJI: %14,38

TERKOS BARAJI: %15,97