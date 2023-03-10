İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da lodos etkisini arttırdı. Lodos sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
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Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.

Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# İstanbul # lodos # Şehir Hatları A.Ş. # istanbul
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