İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da lodos etkisini arttırdı. Lodos sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.
Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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