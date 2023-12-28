İstanbul'da Düzensiz Göçmenlere Operasyon! 105 Kişi Yakalandı

İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 105 kişi yaklandı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İstanbul'da Düzensiz Göçmenlere Operasyon! 105 Kişi Yakalandı
Son Güncelleme:

İstanbul'da dün 17.00-23.00 saatleri arasında Beyoğlu ve Fatih'te düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı. Söz konusu uygulama, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklulara yönelik denetimlerde, 2 bin 708 kişi sorgulandı, 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Gaziosmanpaşa'da 9 Adrese Operasyon Düzenlendi!

Ayrıca Gaziosmanpaşa'da düzensiz göçmenlerin Avrupa ülkelerine yasa dışı geçişlerinden önce insani olmayan şartlarda bekletildikleri "şok evi" olarak adlandırılan 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 düzensiz göçmenle birlikte, adresleri onlara kiraladıkları tespit edilen 5 ev sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Yakalanan toplam 105 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, baskın yapılan adresler mühürlendi.

Evlerini düzensiz göçmenlere kiralayan 5 ev sahibine Yabancıları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca toplam 212 bin 380 lira ceza uygulanarak, haklarında "Bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da Aranan 639 Zanlı Yakalandı!İstanbul'da Aranan 639 Zanlı Yakalandı!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # düzensiz göçmen # operasyon # Denetim
Çok Okunanlar
Sakarya'da Katliam Gibi Zincirleme Kaza!
Sakarya'da Katliam Gibi Zincirleme Kaza!
BİM'de 29 Aralık ve 2 Ocak İndirimleri Başlıyor!
BİM'de 29 Aralık ve 2 Ocak İndirimleri Başlıyor!
İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? İstanbul'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? İstanbul'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum... Benzin, Motorin, LPG Kaç TL?
Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum... Benzin, Motorin, LPG Kaç TL?
Öne Çıkanlar Asgari ücret beklentileri karşıladı mı? │Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler Asgari ücret beklentileri karşıladı mı? │Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler 1 Ocak'ta Trendyol Kapanacak Mı? 1 Ocak'ta Trendyol Kapanacak Mı?