İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Önceden belirlenen adreslerde, narkotik dedektör köpekleriyle detaylı arama yapıldı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu pic.twitter.com/GUCZNnykWg— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 7, 2023
Kaynak: Anadolu AjansıHatay'da dolu yağışı Mikserin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı Adıyaman çadırkentinde 'İyilik Kupası' Şırnak'ta zincirleme kaza