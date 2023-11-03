İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak? 3 Kasım'daki Su Kesintisi Kaça Kadar Sürecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün su kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden duyurur. Bu şekilde su kesintisinin doğuracağı sorunların önüne geçmek mümkün olur. 3 Kasım 2023 günü İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

3 KASIM 2023 GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

ARNAVUTKÖY:

Karlıbayır, Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde yaşanacak su kesintisi içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası saat 14.00'e kadar devam edecek.

BEŞİKTAŞ:

Akat mahallesinde yaşanan su kesintisi içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası saat 16.00'ya kadar devam edecek.