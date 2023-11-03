İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak? 3 Kasım'daki Su Kesintisi Kaça Kadar Sürecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından önceden duyurulur. 3 Kasım 2023 günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Su kesintileri saat kaça kadar devam edecek?

İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak? 3 Kasım'daki Su Kesintisi Kaça Kadar Sürecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün su kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden duyurur. Bu şekilde su kesintisinin doğuracağı sorunların önüne geçmek mümkün olur. 3 Kasım 2023 günü İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? 

İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak? 3 Kasım'daki Su Kesintisi Kaça Kadar Sürecek? - Resim : 1

3 KASIM 2023 GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

ARNAVUTKÖY: 

Karlıbayır, Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde yaşanacak su kesintisi içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası saat 14.00'e kadar devam edecek. 

BEŞİKTAŞ:

Akat mahallesinde yaşanan su kesintisi içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası saat 16.00'ya kadar devam edecek. 

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