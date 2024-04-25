İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu! 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu! 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, 16 iş yeri ile 20 ikamette yetkisiz şekilde depolanmış sahte, kaçak ve yasa dışı ilaçlar, tıbbi cihaz ve materyaller bulunduğunu belirledi.

Belirlenen adreslere 15 Nisan'dan itibaren operasyonlar düzenleyen polis, 16 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda soğuk zincire tabi olan alerji testi, dolgu malzemesi, botoks, kanser, diyabet, enfeksiyon ve tansiyon ilacı ile cinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan medikal malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 7'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

# kaçak ilaç
Çok Okunanlar
Uyumadan bu haberi mutlaka okumalısınız!
Uyumadan bu haberi mutlaka okumalısınız!
Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu!
Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu!
Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu!
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak mı?
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak mı?
Yarın bu yollar kapalı olacak!
Yarın bu yollar kapalı olacak!
Öne Çıkanlar Azerbaycan: "Ciddi önlemler almak zorunda kalacağız" | ULUSAL HABER Azerbaycan: "Ciddi önlemler almak zorunda kalacağız" | ULUSAL HABER Telefonunuzu şarj ederken dikkat edin! Bilgileriniz çalınmış olabilir... Telefonunuzu şarj ederken dikkat edin! Bilgileriniz çalınmış olabilir...