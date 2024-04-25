İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu! 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, 16 iş yeri ile 20 ikamette yetkisiz şekilde depolanmış sahte, kaçak ve yasa dışı ilaçlar, tıbbi cihaz ve materyaller bulunduğunu belirledi.

Belirlenen adreslere 15 Nisan'dan itibaren operasyonlar düzenleyen polis, 16 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda soğuk zincire tabi olan alerji testi, dolgu malzemesi, botoks, kanser, diyabet, enfeksiyon ve tansiyon ilacı ile cinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan medikal malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 7'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.