İstanbul'da korkunç kaza! Kaldırımda yürürken hayatını kaybetti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde otomobiliyle hızla ilerleyen 19 yaşındaki sürücü E.S, kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Araç, bu sırada kaldırımda yürüyen 55 yaşındaki Şengül Ayyıldız'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Şengül Ayyıldız, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçükçekmece Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Şengül Ayyıldız, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan sürücü E.S. ise emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Şengül Ayyıldız'ın cenazesi, bu akşam ilçedeki İstanbul Cemevi Eğitim ve Kültür Vakfı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Tokat'a uğurlanacak.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yayımladığı taziye mesajında, "Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Şengül Ayyıldız vefat etmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verdi.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAY ANINI ANLATTI

Görgü tanıklarından Recep Gençay, Şengül Ayyıldız'ın kaza anında kaldırımda yürüdüğünü söyledi.

Aracın kaldırıma çıkıp Ayyıldız'a çarptığını anlatan Gençay, "Akşam saatlerinde hafif yağmur yağdığı için yerler kaygandı. Bir sürücü önündeki arabayı solladıktan sonra kontrolü kaybedip kaldırıma çıkıp o sırada yürüyen hemşire hanıma çarptı. Kazadan sonra ilk müdahaleyi biz yaptık. Durumu ağırdı. Sağlık ekiplerine haber verdik. Hastaneye kaldırıldı." dedi.