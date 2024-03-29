İstanbul'da korkutan fabrika yangını

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan iki katlı halı fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikanın, ham maddelerin bulunduğu ikinci katında çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Gökyüzünü kara dumanlar kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin ekip sevk edildi.

Büyük çapta hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.