İstanbul'da korkutan fabrika yangını

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir halı fabrikasında yangın çıktı. Yükselen dumanlar birçok ilçeden görülürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'da korkutan fabrika yangını
Editör: Yasin Kerim Aşan

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan iki katlı halı fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikanın, ham maddelerin bulunduğu ikinci katında çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Gökyüzünü kara dumanlar kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin ekip sevk edildi.

Büyük çapta hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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