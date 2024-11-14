İstanbul'da metro yangını

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangın nedeniyle istasyon seferlere kapatıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbul'da metro yangını
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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağı kaydedildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda çıkan yangın İtfaiye ekipleri ile metro istasyonundaki görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü. İstasyondaki seferler normale dönerken, yolcular turnikelerden içeriye alınmaya başladı. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği arızalanan yürüyen merdivenin bulunduğu bölümden ise geçişlere izin verilmiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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