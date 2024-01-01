İstanbul'da O Baraj Yüzde 100'e Ulaştı!

Düzce'de tarım arazilerindeki sulama faaliyetlerinde kullanılmasının yanı sıra İstanbul'a içme suyu temini de sağlayan Hasanlar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Düzce'de özellikle sulama için kullanılan ve İstanbul'un su ihtiyacının karşılanmasına destek sağlayan Hasanlar Barajı, yüzde 100’lük doluluk oranına ulaştı. Düzce'de Melen üzerinde 1972 yılında 80 metre yüksekliğinde yapılan Hasanlar Barajı, 1 milyon 651 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip.

Her hafta bölgede doğa yürüyüşü yaptığını ifade eden Duygu Tuğba Güner, "Arkadaşlarımla birlikte her hafta yürüyüş yapıyoruz. Daha önce geldiğimizde su seviyesi düşüktü. Son yağışlar ile birlikte su doluluk oranının yükseldiğini fark ettim. Umarım daha da yükselir" dedi.

Kaynak: İHA