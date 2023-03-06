İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçaklığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ümraniye ve Fatih'teki iki adreste, tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda obje depolandığını belirleyen polis, adreslere düzenlenen baskınlarda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, çeşitli boy ve ebatlarda 29 kılıç ve hançer, bir kapı kanadı parçası, 17. yüzyıla tarihlendirilen bir el yazması Kur'an-ı Kerim, Osmanlı dönemine ait 18 sikke, 2. Abdülhamit tuğralı bir madalyon, 2 sedef işlemeli kale tüfeği, bir sedef işlemeli piştov tabanca, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemine ait 10 tabancanın bulunduğu 144 tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.