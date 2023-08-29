İstanbul'da tarihi eser operasyonu! 7 binden fazla obje ele geçirildi

İstanbul polisi, tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı.

Şişli ve Kağıthane'de iki depoya düzenlenen baskında, tarihi eser değeri taşıyan 7 bin 364 objeye el konuldu.

Aramalarda, pişmiş topraktan yapılmış 2 bin 369 çeşitli eşya, taştan yapılmış bin 234 heykel, 2 bin 974 cam maddeli gözyaşı şişesi ve kolye, mühür, yüzük, balta ve çapa, tarihi eser niteliğinde farklı dönemlere ait seramik parçaları bulundu.

1 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.