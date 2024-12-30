İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde PKK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, Taksim’deki terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashir’e lojistik destek sağladıkları belirlenen şahısların da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: 11 gözaltı
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İstanbul polisi, terör örgütü PKK'yla bağlantılı şüphelilerin peşindeydi. Örgütün silahlı eğitim verdiği kişilerle sözde gençlik yapılanmasında faaliyet gösterenler takibe alındı.

İstanbul merkezli Adana, Diyarbakır ve Mersin'de operasyon düzenlendi, 11 şüpheli yakalandı. 9'unun Beyoğlu'nda örgüt adına adam kaçırdıkları belirlendi.

Taksim bombacısının lojistik hücresine operasyon

2 şüphelinin ise Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in Türkiye'ye girişine yardım ettiği tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.  

13 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi ise yaralanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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