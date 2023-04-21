İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. Özellikle Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Arnavutköy'de etkili olan dolu yağışı nedeniyle sürücüler akaryakıt istasyonuna sığındı.

“YOLA ÇIKMAK İMKÂNSIZ"

Akaryakıt istasyonuna sığınan sürücülerden Uğur Şen, “Doluya tutulduk mecbur buraya sığınmak durumunda kaldık. Zor kurtardık diyebilirim. Bayağıda yağmur yağıyor yola çıkmak imkânsız diyebilirim" dedi.

“BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK"

Bayram tatili için yola çıkan ve doludan kaçan Taner İlhan, “Biz aslında tatil yoluna çıkmıştık bayram için. Bir anda dolu yağdı. Kendimizi zar zor akaryakıt istasyonuna attık. Çok kötü bir hava şartı var. Böyle bir şey beklemiyorduk" diye konuştu

SİLİVRİ'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Yağışın etkili olduğu ilçelerden biri de Silivri oldu. Dolu yağışının etkili olduğu Silivri'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tente altlarına ve binaların saçaklarına sığındı.