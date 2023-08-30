İstanbul'da ulaşım çilesi bitmiyor! Yine metro yine arıza

İstanbul'da vatandaşların ulaşım sıkıntısı bir türlü son bulmuyor. Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda bir kez daha arıza meydana geldi. Yolcular Şişhane istasyonunda metro vagonlarını boşaltmak zorunda kaldılar.

İstanbul'da ulaşım çilesi bitmiyor! Yine metro yine arıza
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İstanbul'da yine metro, yine arıza. Saat 19.40 sularında Yenikapı-Hacıosman hattında metro arızalandı. Yüzlerce yurttaş, Şişhane durağında metroyu boşaltmak zorunda kaldı. Arıza nedeniyle durakta yoğunluk oluştu. Bazı yurttaşlar duruma tepki gösterdi. O anlar kameralara işte böyle yansıdı...

İSTANBUL'DA YİNE METRO YİNE ARIZA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattında yine arıza nedeniyle aksaklık yaşandı. Saat 19.40 sularında meydana gelen arıza nedeniyle tüm yolcular Şişhane durağında inmek zorunda kaldı. Durakta oluşan yoğunluk nedeniyle bazı yurttaşlar duruma tepki gösterdi. Öte yandan gün boyu klimalarda da sık sık arızalandığı bilgisine ulaşıldı. 

İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan ise henüz arızanın nedenine yönelik bir açıklama yapılmadı.

# İstanbul # istanbul büyükşehir belediyesi # ekrem imamoğlu # istanbul metro
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