İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Valilik açıklamasına göre, "Tour de France, L'Etape by Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı" ve "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Etkinlikleri" kapsamında Vatan Caddesi’nde yapılacak prova ve tören sırasında belirli yollar trafiğe kapatılacak.

Bisiklet yarışı dolayısıyla yarın 06.00 ile 14.00 saatleri arasında kapatılacak yollar şunlar: "Küçüksu Caddesi, Cuma Yolu Caddesi, Körfez Caddesi, Mehmet Ali Birand Caddesi, Okul Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Nazım Sokak, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi, Göksu Caddesi, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çengeldere Caddesi, Polonezköy Yolu, Seyri Caddesi, Ayazma Caddesi, Trabzon Caddesi, Seniye İsmail Hanım Caddesi, Mareşal Mustafa Kemal Caddesi, Meftun Caddesi, Şehit Levent Birgen Caddesi, Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi, Riva Caddesi, Paşabahçe Polonezköy Yolu, Yeni Riva Yolu, Kavacık Kavşağı, Mihrişah Valide Sultan Caddesi."

Alternatif olarak vatandaşlar Kandilli İskele Caddesi’nden Rasathane yönüne, Dereboyu Caddesi’nden Yavuztürk Caddesi’ne, Çubuklu Şehit Ersin Güner Caddesi’nden Dedeoğlu Caddesi yönüne, Dr. Ömer Besim Caddesi, Nişangah Caddesi ve Göksu Otağtepe Caddesi’ni kullanabilecekler.

Ayrıca, yarış dolayısıyla saat 08.00’den program bitimine kadar kapanacak yollar arasında TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımı, TEM Güney Maslak Yan Yol, TEM Güney Etiler katılımı ve TEM Kuzey Kavacık ayrımları yer alıyor. Trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Fatih Vatan Caddesi’nde yarın yapılacak prova ve 29 Ekim töreni sırasında saat 06.00’dan program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve ona çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacak. Bugün saat 22.00 itibarıyla Adnan Menderes Bulvarı'nda park eden araçlar kaldırılacak. Vatandaşlar, Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ve Fevzipaşa Caddesi’ni alternatif olarak kullanabilecek.