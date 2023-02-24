İstanbul'da yol çöktü: 2 bina tahliye edildi

Kavakpınar Mahallesi Birader Sokak’ta, inşaat alanında kazı yapıldığı sırada yolda çökme meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri çökmenin meydana geldiği sokağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapatırken, yapılan incelemede sokakta bulunan 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekiplerin çökmenin meydana geldiği bölgede incelemeleri devam ediyor.