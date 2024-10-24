İstanbul'daki havalimanlarında güvenlik tedbirleri artırıldı

Alınan kararın ardından İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, giriş ve çıkış yapan araçlar aranırken bazı yolculara kimlik kontrolü yapılıyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki X-Ray cihazlarındaki alarm seviyesi artırıldı, yolculara yönelik kontroller de sıklaştırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara yönelik yapılan uyarıda, "Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir." ifadelerine yer verildi.