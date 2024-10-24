İstanbul'daki havalimanlarında güvenlik tedbirleri artırıldı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından İstanbul'daki havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.
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Alınan kararın ardından İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, giriş ve çıkış yapan araçlar aranırken bazı yolculara kimlik kontrolü yapılıyor.
İstanbul Havalimanı'ndaki X-Ray cihazlarındaki alarm seviyesi artırıldı, yolculara yönelik kontroller de sıklaştırıldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara yönelik yapılan uyarıda, "Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir." ifadelerine yer verildi.