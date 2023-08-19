İstanbullular dikkat! İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılmayacak

İstanbul'da yarın 2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapılacak. Yüzme yarışması sebebiyle Şehit Hatları'nın bazı seferleri yapılmayacak. İşte yarın İstanbul'da yarın yapılmayacak vapur seferleri...

İstanbullular dikkat! İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılmayacak

İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılmayacak. Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, "20 Ağustos Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek olan '2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı' sebebiyle İstanbul Boğazı uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacaktır" bilgisi paylaşıldı.

Duyuruda, bu kapsamda, Bebek-Emirgan, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Üsküdar-Anadolu Kavağı, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Eminönü-Rumeli Kavağı hatları ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Uzun Boğaz Turu ve Boğazdan Geliş (Sarıyer, Kanlıca, Beşiktaş, Eminönü) hatlarında bazı seferlerin yapılamayacağı belirtildi.

İptal edilen seferlere, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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