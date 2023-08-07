İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı meydana geldi. Silahlı saldırının yaşandığı adres Tarlabaşı Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosikletli kişi ya da kişiler yol kenarındaki 2 kişiye silahla ateş ederek üzerlerine kurşun yağdırdı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki kişilere ateş açanlar daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevredekilerin silahlı saldırıyı görüp ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, çevrede güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Olay yerindeki bir otomobile 3 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.