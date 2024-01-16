İstanbul'un ilçeleri aslen nereli? O ilçede 1 milyon kişi bakın nereli...
39 ilçesiyle Türkiye'nin nüfus bazında en büyük ili olan İstanbul'da hangi ilçede en çok nereli yaşıyor? TÜİK o verileri paylaştı. İşte ilçe ilçe memleketler...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre İstanbul'un 12 ilçesinde Sivaslılar yaşıyor.
Esenyurt'ta ise nüfusun 977 bini Vanlılardan oluşuyor. İstanbulluların en çok olduğu ilçe ise Kadıköy.
İşte ilçe ilçe İstanbul'un nüfusunu oluşturan o memleketler...
İSTANBUL'UN İLÇELERİNDE EN ÇOK NERELİ YAŞIYOR?
AVRUPA YAKASI'NDA YER ALAN İLÇELER
1- Başakşehir, MALATYA 503 BİN 243
2-Esenyurt, VAN 977 BİN 489
3- Sultangazi, ADIYAMAN 543 BİN 380
4- Gaziosmanpaşa, SİİRT 493 BİN 96
5- Avcılar, TOKAT 457 BİN 981
6- Küçükçekmece, TOKAT 805 BİN 930
7-Bahçelievler, SİVAS 605 BİN 300
8- Bağcılar, BİTLİS 744 BİN 351
ANADOLU YAKASI'NDA YER ALAN İLÇELER
9- Üsküdar, SİVAS 525 BİN 395
10- Sancaktepe, TOKAT 474 BİN 668
11- Pendik, SİVAS 741 BİN 895
12- Kartal, ERZİNCAN 480 BİN 738
13- Maltepe, SİVAS 525 BİN 566
14- Ümraniye, 726 BİN 758
15- Kadıköy, İSTANBUL 485 BİN 233
Kaynak: TÜİK
İnfografi: nerdesiniz.com