İşte Türkiye'de en çok tercih edilen kadın ve erkek isimleri

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerine göre, 2022 yılında toplam 1.022.737 bebek resmi kayıtlara geçirildi. Bu bebekler arasında 15.836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum vakası gözlendi. Peki Türkiye'de en çok tercih edilen kadın ve erkek isimleri hangileri?

İşte Türkiye'de en çok tercih edilen kadın ve erkek isimleri

Erkek bebeklerde en çok tercih edilen isimler Alparslan, Yusuf, Miraç olurken Kız çocuklarında Zeynep, Defne ve Asel oldu.

 ERKEKLERDE ALPARSLAN KIZLARDA ZEYNEP İLK SIRADA

İşte Türkiye'de en çok tercih edilen kadın ve erkek isimleri - Resim : 1

# doğum
Çok Okunanlar
1 Açmayan çiçeği bile açtırıyor. Dibine 1 bardak dökün ve 1 hafta bekleyin
2 Boşuna uğraşmışız. Haşlanmış mısır yaparken bilmeniz gereken pişirme tüyosu! 3,5 dakikada hazır
3 Airfryer zararlı mı, sağlıklı mı?
4 Tamer Karadağlı bakın nereye atandı
5 İşte 6.000 TL altı en iyi akıllı telefonlar