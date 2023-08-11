İşte Türkiye'de en çok tercih edilen kadın ve erkek isimleri
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerine göre, 2022 yılında toplam 1.022.737 bebek resmi kayıtlara geçirildi. Bu bebekler arasında 15.836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum vakası gözlendi. Peki Türkiye'de en çok tercih edilen kadın ve erkek isimleri hangileri?
Erkek bebeklerde en çok tercih edilen isimler Alparslan, Yusuf, Miraç olurken Kız çocuklarında Zeynep, Defne ve Asel oldu.
ERKEKLERDE ALPARSLAN KIZLARDA ZEYNEP İLK SIRADA
# doğum