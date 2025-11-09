İstiklal Caddesi’nde silahlı saldırı! Otelden çıkıp kurşun yağdırdı

İstanbul Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi’nin Şehit Muhtar Mahallesi’ne bağlı bölümünde gürültü tartışması kanlı bitti. Dün sabah saat 10.00 sıralarında kafeteryada çalışan Salih B. (22), motosikletle geldiği sokakta otel önünde bekleyen Talip T. (36)’yı darp etti. Kısa sürede büyüyen kavgada otelden silahla çıkan Sayim T. (58), Salih B. ve Emircan A. (25)’ya kurşun yağdırdı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sokak güvenlik şeridiyle kapatılarak incelendi, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan Sayim T., Talip T. ve Ömer A. (26)’yı gözaltına aldı. Otelde yapılan aramalarda olayda kullanılan ve bulundurma ruhsatı bulunan iki tabanca ele geçirildi. Yaralı Emircan A.’nın poliste iki, Ömer A.’nın ise bir suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosikletle gelen Salih B.’nin otel önündeki kişiyi darp ettiği, ardından otelden çıkan bir kişinin silahla ateş açtığı görülüyor. Silahlı kişiye tepki gösteren bir başka kişi yara almadan kurtulup sokaktaki bir dükkâna sığınıyor.