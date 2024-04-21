İstiklal Caddesi'nde yeni dönem başlıyor

İstanbul'un kalbi, İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayların yerine 'bataryalı tramvay' projesi hayata geçecek. Bataryalı tramvaylar, test sürüşlerinin ardından seferlerine başlayacak.

İstiklal Caddesi'nde yeni dönem başlıyor


İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde yeni dönem başlıyor. Nostaljik tramvay yerine 'bataryalı tramvay' geliyor.

T2 Taksim-Tünel Nostaljik Tramvayını geleceğe taşımak için elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvay çalışmaları yapılıyor.

Yeni tramvayların tek şarjla 150 kilometre katedebileceği, 60 yolcu kapasiteli olacağı duyuruldu.

Üretilen ilk bataryalı tramvayın İstiklal Caddesi'ndeki test çalışmalarına başlandığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından da seferlerini yapacağı belirtildi.

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# tramvay # istanbul
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