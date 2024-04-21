

İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde yeni dönem başlıyor. Nostaljik tramvay yerine 'bataryalı tramvay' geliyor.



T2 Taksim-Tünel Nostaljik Tramvayını geleceğe taşımak için elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvay çalışmaları yapılıyor.



Yeni tramvayların tek şarjla 150 kilometre katedebileceği, 60 yolcu kapasiteli olacağı duyuruldu.



Üretilen ilk bataryalı tramvayın İstiklal Caddesi'ndeki test çalışmalarına başlandığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından da seferlerini yapacağı belirtildi.



