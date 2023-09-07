Göçmen kaçakçılığına geçit yok! İzmir açıklarında 104 göçmen yakalandı

İzmir'in Urla, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 23 göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalanırken, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 81 göçmen kurtarıldı.

Göçmen kaçakçılığına geçit yok! İzmir açıklarında 104 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri açıklarında lastik bot içerisinde  göçmen bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Sahil Güvenlik botlarıyla lastik bottaki göçmenlere ulaşırken, Urla ve Seferihisar ilçelerinde lastik botlarda bulunan göçmenlerin Yunanistan unsurları tarafından geri itildiğini tespit etti. 81 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Göçmen kaçakçılığına geçit yok! İzmir açıklarında 104 göçmen yakalandı - Resim : 1

Sahil Güvenlik ekipleri ayrıca Selçuk ilçesi açıklarında tespit edilen ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 23 göçmeni yakaladı. Olayla ilgili olduğu belirlenen 3 göçmen kaçakçısı ise ekipler tarafından karada yakalanırken, kaçakçılar jandarmaya teslim edilerek gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığına geçit yok! İzmir açıklarında 104 göçmen yakalandı - Resim : 2

Karaya çıkartılan göçmenler ise sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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