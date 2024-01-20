İzmir Beydağ'ın son demirci ustası! Şafak ustadan sonra mesleği sürdürecek kimse kalmadı

Demir ustası Şafak Baş 1959'da İzmir'in Beydağ ilçesinde doğdu. 53 yıldır ilçesinde demiri elle döverek şekil veren son usta. Beydağ’da tarım, engebeli arazilerde, dağların sırtlarında yapılıyor. Traktör ve diğer araçların girmediği yerlerde Şafak ustanın tarım aletleri işliyor.

Şafak Baş, usta ünvanını alnının teriyle kazanmış. Bölgede kestane ağaçlarının baş belası “dal kanseri” için özel bir alet yapmış. Adı da “sıyırma tahrası”. Mesleğine aşık Şafak usta dertli. Çünkü kendinden sonra Beydağ’da bu mesleği sürdürecek kimse yok. Genç nesil de bu demirciliği tercih etmiyor.

Her gün sabah 6 buçukta dükkanı açan Şafak usta gücünün yettiği yere kadar kızgın demiri döverek şekil vermeye devam edecek…