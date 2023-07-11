İzmir Menderes'teki orman yangını kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, Oğlananası Mahallesi'nde dün saat 14.00'te başlayan orman yangınına, havanın kararmasının ardından müdahale, karadan devam etti.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın 11 saat sonra kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



Oğlananası Mahallesi'nde dün saat 14.00'de başlayan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 8 helikopter 31 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme ekibi müdahale etmiş, yangına müdahale sırasında yaralanan 4 İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Personellerden 2'si taburcu edilirken, 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor.