İzmir Menderes'teki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması sonucu 11. saatte kontrol altına alındı.

İzmir Menderes'teki orman yangını kontrol altına alındı
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Alınan bilgiye göre, Oğlananası Mahallesi'nde dün saat 14.00'te başlayan orman yangınına, havanın kararmasının ardından müdahale, karadan devam etti.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın 11 saat sonra kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


Oğlananası Mahallesi'nde dün saat 14.00'de başlayan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 8 helikopter 31 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme ekibi müdahale etmiş, yangına müdahale sırasında yaralanan 4 İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Personellerden 2'si taburcu edilirken, 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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