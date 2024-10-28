İzmir merkezli terör operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki yıllarda terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensupları ile birlikte fotoğrafları bulunan ve açık kaynaklarda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.